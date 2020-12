Nezávislý dom. Čo je to za zvieratko?

Nezávislý dom. Čo by to malo byť za zvieratko? V tomto článku sa povenujem tomuto slovném spojeniu. Čo si pod tým predstaviť? Na konci sa zamyslím nad dôvodmi prečo sa vôbec zaoberať myšlienkou na stavbu nezávislého domu.

Nezávislý dom, evokuje, že nepotrebuje nikoho a nič pre svoje fungovanie. Keď ale pôjdeme do úplných detailov, nič také neexistuje. Vždy potrebujeme niečo, čo si nevieme vyrobiť a musíme si to kúpiť.

Na začiatok by som si mal zadefinovať stupeň nezávislosti, ktorý od takéhoto domu očakávam, v nasledovných oblastiach:

1, Voda

2, Čo s odpadmi ktoré produkujeme každý deň?

3, Čo nám potiahne každý deň našich elektrickým miláčikov?

4, Ako zabezpečím teplotný komfort vo vykurovacej sezóne?

V každom z vyššie uvedených bodov sa dá dosiahnuť absolútna nezávislosť. Je to vždy iba otázka investičným nákladov a možností ktoré poskytuje pozemok. Načrtneme si možnosti ktoré máme:

1, Voda

Ako dostať vodu do domu? Mám viac možnosti, ktoré môžem vzájomne kombinovať:

- na pozemku mám trvalý prameň vody a tento je vyššie ako môj budúci dom. Toto je ideálny stav. Vybudujem záchyt a osadím nádrž. Tento spôsob je ideálny aj preto, že na spotrebovanú vodu nepotrebujem žiadnu elektrickú energiu

- na pozemku som navŕtai studňu a má dostatočný prítok pre moje potreby. V tomto prípade musím počítať aj so zvýšenou spotrebou elektrickej energie na pohon čerpadla, ktorá vzrastá s hĺbkou studne

- nemám žiadny zdroj podzemnej vody na pozemku a jediným zdrojom vody pre mňa je dažďová voda. V tomto prípade sa tiež nezaobídem bez čerpadla, ktoré mi ale bude spotrebúvať elektrickú energiu

- v blízosti môjho pozemku ide verejný vodovod, ktorý využijem.

Živá voda (Roman Suroviak)

2, Odpadové hospodárstvo

Ak dom obývam, produkujem aj biologický odpad. Aj tu mám na výber viac možností ako ho budem likvidovať:

- použijem suché WC a vodu z kuchyne, sprchy a práčky spracujem ako šedú vodu

- na pozemok si osadím plastovú čistiareň odpadových vôd s kompresorom. V tomto prípade musím počítať aj so spotrebou elektrickej energie na pohon kompresora

- na pozemku si vybudujem koreňovú čistiareň odpadových vôd

- na hranici pozemku mám verejnú kanalizačnú sieť a pripojím sa.

Chudoba a špina. Čistota a poriadok nie je samozrejmosť. (Roman Suroviak)

Tu by sa jeden elektrikár zbláznil :-) (Roman Suroviak)

3, Elektrina

Elektrina je to čo bude pravdepodobne to najťažšie, z čoho budem mať najväčší hlavy bôľ. Mám tu tiež viac možností, ako zabezpečiť dostatok elektrickej energie. Môžem ich vzájomne rôzne kombinovať:

- fotovoltaické panely v kombinácii s veľkokapacitnou batériou

- MVE - malá vodná elektráreň

- veterná elektráreň

- diesel alebo benzínový elektrický generátor.

Škoda by ho bolo spáliť v krbe (Roman Suroviak)

4, Teplotné hospodárstvo

Aj v tejto oblasti mám viac možností, ako si zabezpečiť teplo počas vykurovacej sezóny:

- pasívny štandard domu. Táto možnosť je dosť investične náročná a nezaobíde sa bez rekuperácie a spotreby elektrickej energie

- kúrenie drevom v peci alebo v krbe

- poloautomatické kúrenie peletkami alebo ekohráškom

- elektrické kúrenie. Táto možnosť pripadá do úvahy len v situácii keď máme dostatočný zdroj elektrickej energie

- ak mám na pozemku plyn, tak plynové kúrenie

Takto vyzerajú základné teoretické možnosti, ktoré mám na to aby som si z nich nakombinoval to čo mi najviac vyhovuje. Silný hlas budú mať aj peniaze ktoré do toho môžem investovať a dostupnosť jednotlivých možností v lokalite kde mám pozemok na ktorom chcem stavať. Teda stupeň nezávislosti si určím ja podľa možností pozemku a mojich finančným možností.

Prečo by sme sa vôbec mali zaoberať myšlienkou stavby nezávislého domu? Pokúsim sa Vám načrtnúť dôvody, prečo by ste to mali urobiť:

- ste človek, ktorý si nezávislosť cení ako svoju najvyššiu hodnotu. Nie je nad to byť slobodný

- ste ekologicky cítiaci človek a aj vy chcete svojou troškou pomôcť tejto planéte k tomu, aby sme ju svojou prítomnosťou čo najmenej zaťažovali

- nepotrebujete drahý stavebný pozemok, nakoľko takýto dom si môžete postaviť na takmer akejkoľvek lúke, kde sa dokážete dostať .-) A tá bude za úplne inú cenu ako stavebný pozemok so všetkými sieťami

- Váš dom môže byť mimo akejkoľvek zástavby, na lazoch, v horách. Jednoducho na všetkých tých čarovných miestach s bombastickým výhľadom, na ktoré by ste sa normálne nedostali

- ste technický nadšenec a bude to Vaša hračka, v ktorej budete aj žiť :-)

Určite existuje ešte veľa dobrých dôvodov, pre ktoré sa môžete rozhodnúť bývať v nezávislom dome. Každý môže mať svoje. Aký dôvod by to bol vo vašom prípade? Napíšte do komentov.

V budúcom blogu sa už budem venovať tomu, ako prebiehal návrh jedného nezávislého domu. Ďalšie blogy pre zjednodušenie písania budem písať v prvej osobe. Ak Vás táto téma zaujala a máte podnety a otázky tak mi ich adresujte na email: nezavislydom@gmail.com alebo do komentov pod článkom.